في الحلقة الـ29 من مسلسل زلزال، تمر السنون ويزدهر حلم محمد رمضان، فمنفذ بيع الفاكهة يتحول إلى شركة، ثم شركتين، ثم مجموعة شركات، فضلا عن مزارع الفاكهة والمسكن الجديد.

في الوقت ذاته انقلب سِحر خليل كتخا عليه، فلم يستطع سداد قرض البنك وتعرض للخذلان من كل المحيطين به حتى ابنته ريهام؛ ما أدى إلى إصابته بشلل حتى حجز البنك على ممتلكاته وعاد إلى نقطة الصفر.

ولكن حياة زلزال لم تكلل بالنجاح المأمول، فصافية آثرت أن تحمل في طفل حتى لا يشعر زوجها بالحرمان، رغم معرفتها بخطورة الحمل على حالتها الصحية.

وبالفعل انتهت الحلقة بوفاة صافية بعدما وضعت طفلها وأوصت زلزال ألا ينساها.