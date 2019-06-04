انطلقت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش3"، حيث فاجأ أكرم صفوان سليم الأنصاري أنه أرسل لبيته شخصًا ليقتل أسرته لأنه قبض عليه وكان يخدعه، ويطلب "صفوان" منه أن يهربه هو وزوجته وسارة في مقابل الإفراج عن أسرته.

يتحدث سليم الأنصاري مع اللواء جلال لوضع خطة لدخول المنزل هما الاثنين معًا، وبذكاء وهدوء يقتل سليم الإرهابي.

تخبر المذيعة شهيرة مشاهديها أنها كانت تعمل مع اللواء جلال من أجل كشف فساد أكرم صفوان.

يبدأ اللواء جلال فيما بعد رحلة علاجه من ورم المخ، ويقرر أخذ راحة والابتعاد عن العمل لفترة.

تنتهي أحداث الحلقة بمشهد غريب حيث بعد مرور عام يذهب الأنصاري مع بعض ضباط العمليات الخاصة إلى أحد الأماكن التي بها إرهابيين ويجد رهينة قام بدورها مصطفى خاطر، وإرهابي يحتجزه وقام بدوره الفنان إياد نصار، فيحدثه الأنصاري، لكنه لا يهتم به ويضغط على جهاز ليفجر المكان حولهم.