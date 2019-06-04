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ارتبطت الأعياد لدى المصريين بالعديد من الطقوس والعادات الاحتفالية، والتي يعد أبرزها إلى الاستماع إلى الأغاني.
وبالتزامن من حلول عيد الفطر المبارك، تختبر «الشروق» معلومات قراءها عن أبرز أغاني الأعياد.