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من «يا ليلة العيد أنستينا» إلى «سعدنا بيها».. اختبر معلوماتك عن أغاني الأعياد

 نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 8:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 8:39 م

 ارتبطت الأعياد لدى المصريين بالعديد من الطقوس والعادات الاحتفالية، والتي يعد أبرزها إلى الاستماع إلى الأغاني.

 وبالتزامن من حلول عيد الفطر المبارك، تختبر «الشروق» معلومات قراءها عن أبرز أغاني الأعياد.

 


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