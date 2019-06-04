الثلاثاء 4 يونيو 2019 2:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

اندلاع حريق هائل في سوق كبير بالعاصمة الأفغانية كابول

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 2:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 2:11 م

أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق هائل في سوق كبير بالعاصمة كابول، مما أدى إلى تدمير عدد من المتاجر.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الحريق، مشيرة إلى أن أسباب اندلاعه لم تعرف بعد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك