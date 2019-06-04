اندلاع حريق هائل في سوق كبير بالعاصمة الأفغانية كابول

أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق هائل في سوق كبير بالعاصمة كابول، مما أدى إلى تدمير عدد من المتاجر.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الحريق، مشيرة إلى أن أسباب اندلاعه لم تعرف بعد.