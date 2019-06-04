كشفت المخرجة ساندرا نشأت، عن تفاصيل حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي عرض في مارس عام 2018، تحت عنوان «شعب ورئيس».

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «حروف الجر»، المذاع عبر راديو «نجوم إف إم»، أنها في تلك الفترة سيطرت عليه رغبة في نقل أسئلة وتعليقات الشعب إلى الرئيس السيسي.

وتابعت: «ده مش شغلتي، لكن كان جايلي حالة إني بحس الناس عايزة إيه وبتسأل إيه، وكان كلنا عندنا سؤال وكل واحد نفسه يوجه حاجات معينة، وفكرت إنه ليه لأ يشوفها؟».

وعلقت على مسألة اختيارها هي بالذات من قبل الرئيس لإجراء هذا الحوار، مستطردة: «مجتش بالشكل ده، ومفيش كده خالص، لأن الناس كلها عندها تصورات».

وأوضحت أن الرئيس أبدى موافقته على إجراء الحوار، والرد على أسئلة وتعليقات الناس التي صورتها في الفيلم التسجيلي، معقبة: «قلنا مش شرط يرد، دي حاجة ليه هو، يشوف الشعب اللي اختاره، والناس رأيها إيه، وفوجئت إن الرئيس وافق وقال أشوف وأرد، وأنا استغربت إنها طلعت».