يعتزم وزير التنمية الألماني جيرد مولر دعم التزام شركات ألمانية وأوروبية في أفريقيا من خلال صندوق استثماري جديد.

وأعلنت وزارة التنمية الألمانية اليوم الثلاثاء أنه سيتم منح قروض بشروط جذابة من خلال برنامج "أفريقيا كونكت"، إذا ثبتت الاستدامة الاقتصادية والبيئية والسياسية التنموية للاستثمار.

وقال وزير التنمية الاتحادي: "غالبا ما ينقص الشركات التي تعتزم الاستثمار في أفريقيا حاليا، التمويل المناسب. لذا يذهب واحد بالمئة فقط من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أفريقيا... لابد أن يتغير ذلك؛ لأن أفريقيا تتغير أيضا- فيوجد هناك أسواق النمو المستقبلية. وخلال العشرة أعوام القادمة سيتم بناء عدد أكبر مما تم بناؤه في أفريقيا خلال القرن الأخير"، لافتا إلى أن ستة من إجمالي أسرع عشر اقتصادات نموا توجد في أفريقيا.

وبحسب بيانات الوزارة، يمكن تمويل قروض تتراوح قيمتها بين 750 ألف يورو وأربعة ملايين يورو لصالح استثمارات تنموية ذات صلة، كجزء من البرنامج، ولتحقيق ذلك يتعين على الشركات المشاركة في المخاطر التجارية بما لا يقل عن 30 بالمئة من القيمة الإجمالية للاستثمارات مع الإسهام بشكل واضح في التنمية.