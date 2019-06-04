اتحاد الصناعات الألمانية يتهم الحكومة بغياب الدعم

اتهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كيمبف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بغياب الدعم.

وقال رئيس الاتحاد ديتر كيمبف -في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الصناعة الألمانية- إن الحكومة الألمانية لم تدعم فعلا الاقتصاد والمجتمع في النصف الأول من فترتها التشريعية إلى الأمام.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وطالب كيمبف الأحزاب بالاهتمام بالأداء الحكومي في ظل الاضطرابات في المناصب القيادية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي.

وانتقد كيمبف مشروعات سعى إلى تطبيقها التحالف المسيحي مثل الإعانات الشهرية للإيجارات المقدمة الأسر العائلة وإعانات الأمهات، حيث رأى أنها قلصت الأموال المتاحة لأمور مهمة، متهما الأوساط السياسية بعدم تمثيل مصالح الشباب والأجيال اللاحقة على النحو الكافي، مضيفا أن الحكومة "أضاعت الكثير من الوقت" في النصف الأول من الفترة التشريعية.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) إنه قلق من فكرة إجراء انتخابات مبكرة، لأنها ستؤدي إلى تبديد الكثير من الوقت.

وذكر ألتماير أنه يتعين أن يكون هدف السياسة هو تنمية قدرات الشباب.

وعن مطالب الشباب ببذل مزيد من الجهود في حماية المناخ وتوفير مزيد من فرص العمل والرؤى المستقبلية، قال ألتماير أنه يعتزم مناقشة هذه الأمور مع الأوساط الصناعية لإيجاد حلول لها.