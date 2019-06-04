ناسا: مركبة «سبيس إكس دراجون» تبدأ رحلة العودة إلى الأرض

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبة الشحن "سبيس إكس دراجون" انفصلت اليوم الاثنين عن محطة الفضاء الدولية وبدأت رحلة العودة إلى الأرض.

وقالت وكالة ناسا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مركبة سبيس إكس دراجون المحملة بالقمامة والتجارب العلمية قد انفصلت بنجاح عن محطة الفضاء المدارية بعد فترة وجيزة من الساعة 12 مساءً بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

وأضافت وكالة ناسا أن مهندس الطيران ديفيد سان جاك من وكالة الفضاء الكندية راقب أنظمة دراجون أثناء مغادرتها مختبر الجاذبية الصغرى.

ويعد سان جاك وكريستينا كوتش من بين أفراد الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وكندي وروسيين ،المتواجد في محطة الفضاء الدولية التي تحلق على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر فوق الأرض.

وكان يجب على المركبة الانتقال إلى مسافة آمنة من محطة الفضاء الدولية قبل الانطلاق حوالي الساعة4:56 مساءً (2056 بتوقيت جرينتش) لمغادرة المدار.

و من المفترض أن تهبط المركبة في المحيط الهادئ بعد حوالي ساعة.

كانت المركبة دراجون قد قامت بنقل حوالي 2500 كيلو جرام من الإمدادات والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل شهر مايو.