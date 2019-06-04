492 ألف طالب من 196 دولة ومنطقة درسوا في الصين خلال 2018

أعلنت وزارة التربية والتعليم الصينية أن 492 ألفا و200 طالب أجنبي درسوا في الصين خلال العام الماضي، بينهم 85 ألف طالب سجلوا في برامج الدراسات العليا بزيادة سنوية بلغت 28ر12%.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن عدد الطلاب الدوليين الذين سجلوا للدراسة في الهندسة والإدارة والعلوم والعلوم الزراعية زاد بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق عليه، ما يشير إلى تزايد جاذبية برامج العلوم في الصين.

وأضافت أن الطلاب الدوليين في الصين جاءوا من 196 دولة ومنطقة، وأن 9ر52% منهم من 64 دولة على طول "الحزام والطريق"، مشيرة إلى أن حوالي 63 ألفا من هؤلاء الطلبة ممولون بمنح من الحكومة الصينية.

وبالنسبة للطلبة الصينيين الذين يدرسون في الخارج، أشارت الوزارة إلى أن عددهم بلغ 662 ألفا و100 طالب العام الماضي بزيادة 53 ألفا و700 طالب عن عام 2017، موضحة أنه من بين هؤلاء الطلبة، تم تمويل 65 ألفا و800 طالب من التمويل العام، في حين تم تمويل 596 ألفا و300 طالب بشكل ذاتي.