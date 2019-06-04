التحالف العربي: إجلاء مصاب السفينة الإيرانية جاء كمبادرة إنسانية

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن إجلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية "سافيز" المتواجدة في البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان السعودية إثر تعرضه لطارئ صحي "مبادرة إنسانية"، مؤكدا أن التحالف لا يريد إيصال أي رسالة من هذا الإجلاء إلا أنها إنسانية.

وقال المالكي، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية الليلة، إن السفينة الإيرانية هي عسكرية ومسجلة تحت غطاء تجاري، مؤكدا أن دور التحالف العربي إلى جانب إرساء الأمن بالمنطقة، العمل الإنساني أيضا.

وأكد المالكي أن السفير الإيراني في جنيف تقدم بطلب لسفير السعودية في الأمم المتحدة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن التحالف كان قد بدأت عملية الاستجابة فور وصول البلاغ من مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة وقامت بالعمل الإنساني أكثر من مرة.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن طلب الاستغاثة من السفينة جاء لوجود أحد المصابين على متنها بحالة صحية سيئة جدا وتم التعامل معه فورا قبل طلب السفير الإيراني، لافتا إلى أن السعودية ستتعامل بشكل إنساني مع المصاب، هو دور ليس بجديد على المملكة وقياداتها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الثلاثاء إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.