كوريا الجنوبية تؤكد أن الجثتين اللتين عُثر عليهما في الدانوب كانتا لاثنين من مواطنيها

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الجثتين اللتين تم انتشالهما أمس، من نهر الدانوب بالقرب من موقع غرق القارب السياحي في العاصمة المجرية بودابست كانتا لضحيتين كوريتين جنوبيتين.

ونقلت شبكة "إيه. بي. سي" نيوز الإخبارية الأمريكية عن الخارجية الكورية الجنوبية قولها: إنه تم العثور على جثة سيدة في الخمسينيات من عمرها في قاع النهر بالقرب من القارب السياحي، فيما تم انتشال جثة رجل في الستينيات من عمره على بعد 132 كيلومترا في اتجاه مجرى النهر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه حتى الآن تم تأكيد مقتل 9 أشخاص، جميعهم مواطنين من كوريا الجنوبية، كما تم إنقاذ 7 أشخاص وجارٍ البحث عن 19 شخصا أخرين مفقودين حيث يواصل غواصون من المجر وكوريا الجنوبية جهود البحث وانتشال الضحايا.

جدير بالذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وفُقد 21 آخرون في غرق قارب، كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجري، إثر اصطدامه الأربعاء الماضي بسفينة في نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست.