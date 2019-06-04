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مقتل أحد العسكريين وإصابة آخر في إطلاق نار بلبنان

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 6:34 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 6:34 ص

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن أحد العسكريين قتل وأصيب آخر، جراء إطلاق نار باتجاه فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.

وأضافت أن شخصا يدعى "عبد الرحمن مبسوط" هو من أطلق النار.

وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار لتوقيفه.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري لم تكشف عنه أنه ليست هناك مجموعة من المسلحين بل مسلح واحد فقط هو عبد الرحمن مبسوط ويختبئ في مبنى سكني.


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