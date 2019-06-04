الصين تصدر تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية -اليوم الثلاثاء- تحذيرا للسياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة.

وحثت الوزارة - في بيان اليوم - السياح الصينيين على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، مشيرة إلى حوادث إطلاق النار والسرقة التي تحدث هناك بشكل متكرر.

ودعت إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم.

وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر القادم "2019".