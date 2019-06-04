الرئيس الألماني: الحكومات تأخذ شرعيتها من أفعالها

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتيانماير الحكومة الألمانية إلى استمرار العمل من أجل المواطنين رغم الجدالات الحزبية الداخلية الراهنة.

وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء خلال لقاء مع رؤساء دول ناطقة باللغة الألمانية في مدينة لينتس النمساوية: "الحكومات تأخذ شرعيتها من تصرفاتها وأفعالها"، مضيفا أن الشعوب تنتظر لذلك أن تنشغل حكوماتها بقضايا مهمة وتتخذ قرارات بشأنها.

وأردف شتاينماير قائلا: "من بين هذه القضايا الإسكان، وبالطبع اتخاذ قرارات سليمة في مكافحة تغير المناخ، وغيرها من الأمور الأخرى الكثيرة. أعتقد أن المواطنين ينتظرون أن توجه الحكومة اهتمامها سريعا لهذه القضايا".

يُذكر أن السياسية الألمانية إندريا ناليس استقالت من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ورئاسة كتلته البرلمانية أول أمس الأحد.

ومنذ ذلك الحين يحتدم الجدال مجددا حول استمرار الائتلاف الحاكم.

ولم يتضح بعد حتى الآن من سيتولى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المدى الطويل.

وذكر شتاينماير أن الجدال الحالي ناجم عن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، التي مني فيها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بخسارة كبيرة، وقال: "الأمر لا يتعلق بنتائج الانتخابات فحسب، فيمكن التبين أيضا من أن الفوارق لدينا في ألمانيا بين المدن والأرياف والشباب وكبار السن صارت أكبر مما كنا نعهد في الماضي".