لاعب برشلونة السابق يقبل عقوبة الحبس بتهمة التهرب الضريبي

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تقبل البرازيلي ادريانو كوريا لاعب برشلونة واشبيلية الإسبانيين سابقا عقوبة الحبس 14 شهرا بتهمة التهرب الضريبي.

ووفقا لصحيفة "دياريو سبورت" اليوم الثلاثاء فإن ادريانو تقبل العقوبة بعد تورطه في إخفاء 650 الف يورو خلال فترة احترافه في الدوري الإسباني.

لكن بموجب الاتفاقية التي توصل لها ادريانو مع سلطات الضرائب في إسبانيا فإنه لن يدخل السجن.

وبموجب القانون الإسباني فإن عقوبة التهرب الضريبي للمرة الأولى والتي يكون حكم السجن فيها لأقل من 24 شهرا فإنه ليس من الضروري إيداع المتهمين في الحبس.

ووافق ادريانو المدافع الحالي لبشكتاش التركي على دفعة غرامة مالية بقيمة مليون يورو.