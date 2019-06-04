ترامب: من الممكن إبرام اتفاقية لتحرير التجارة مع بريطانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية واسعة النطاق لتحرير التجارة بين بلاده و بريطانيا في المستقبل القريب.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال ترامب في لندن اليوم الثلاثاء:" الولايات المتحدة تشعر بالالتزام حيال إبرام اتفاقية تجارة حرة مثيرة للاعجاب (مع بريطانيا)"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تزيد من حجم التجارة المشتركة بين البلدين بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن.

وأضاف ترامب أن كل طرف من أمريكا وبريطانيا يمتلك حاليا استثمارات أجنبية بقيمة تتجاوز تريليون دولار في الدولة الأخرى، وتابع أن كل دولة من الدولتين تعد أكبر مستثمر أجنبي في الدولة الأخرى، وقال:" ثمة إمكانية هائلة".

وقال ترامب إن "كل شيء سيتم طرحه على الطاولة" بما في ذلك النظام الوطني للخدمات الصحية للبريطانيين والذي تشهد بريطانيا أكبر قدر من الجدل حول خصخصته.

وحسب خبراء، فإن القطاع المالي في الدولتين والذي يمتلك أكبر المراكز المالية في العالم في كل من لندن وول ستريت في نيويورك، يأتي في طليعة القطاعات التي تتطلع إلى إبرام هذه الاتفاقية.

ويرتبط بدء المفاوضات بين الدولتين بشأن هذه الاتفاقية بخروج بريطانيا أولا من الاتحاد الأوروبي، كما أن بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي في أوروبا يمثل عائقا أمام خطط اتفاقية تحرير التجارة مع أمريكا.