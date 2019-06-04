أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي 2018/2019، والتي ستبدأ في 8 يونيو القادم، وتنتهي في 3 يوليو.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سوهاج مع اللواء رأفت الفقي مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممثلي قطاعات الصحة والكهرباء، لمناقشة استعدادات المحافظة وتأمينها لامتحانات الثانوية العامة .

وأكد الأنصاري، خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع مراكز وقرى المحافظة، موجهًا بوضع خطة بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار قوته خلال فترة الإمتحانات بكافة المدارس بجميع المدن والقرى، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب لأداء الامتحانات.