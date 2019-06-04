علي سلامة فى مواجهة جديدة مع الماكينات الألمانية للجولف

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يخوض الصاعد لاعب الجولف على سلامة اختباره الثانى فى مدينة فرانكفورت الألمانية غدا الخميس ببطولة الجولف المفتوحة التى ينظمها الاتحاد الالمانى للعبة .

وكان على سلامة فرعون الجولف الصغير قد خاض الاختبار الاول وسدد 109 ضربة فى 18 حفرة لمسافة موحدة هى 6 آلاف ياردة وهى الجولة التى شارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات فى مقدمتهم نجوم منتخب الماكينات الالمانية للناشئين والناشئات.

واستطاعت بطلة المانيا ذات ال 16 عاما ايزابيلا شليك التتويج بالمركز الاول وسددت 74 ضربة مسجلة ضربتين فوق المعدل وتلتها فى المركز الثانى شقيقتها شيارا شليك.

واثنت ايزابيلا على اداء اللاعب على سلامة فى البطولة خاصة وانه مازال صغيرا تسع سنوات فقط وما يحققه يعتبر جيدا بالنسبة لمرحلته السنية ووعدته بالحضور إلى مصر ولعب الجولف معه بالقاهرة .

وتعد تلك المرة الاولى التى يلعب فيها على سلامة بالملاعب الالمانية وبسببها قضى اجازة عيد الفطر المبارك خارج البلاد بعيدا عن اسرته واصدقائه حتى يشارك فى البطولة الالمانية .