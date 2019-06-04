أسفرت نتائج مباريات اليوم الإثنين من مسابقة الدوري الممتاز عن اكتمال عقد الهابطين إلى الممتاز "ب" وذلك بعد تعادل فريقي المقاولون وبتروجت وهبوط الأخير رفقة النجوم والداخلية.

وتعادل أيضًا الزمالك مع حرس الحدود (1-1) في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30، وفاز وادي دجلة على الإنتاج الحربي (2-1) ورفع رصيده إلى النقطة 40 في المركز الـ10، وبقى الإنتاج في المركز الـ14 وفي حوزته 38 نقطة.

ونجح الاتحاد في الفوز على سموحة (3-1) في مباراة كانت في متناول زعيم الثغر وارتقى إلى النقطة 39 في المركز الـ11، بينما ظل سموحة عند النقطة 38 في المركز الـ12.

ويتبقى في مسابقة الدوري 4 مباريات على نهايته من المقرر أن يتم إقامتهم عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

- إليكم المباريات المتبقة من مسابقة جدول الدوري وهم :

**(الأهلي - المقاولون العرب)

**(الزمالك - الإسماعيلي)

**(الزمالك - الجونة)

**(الأهلي - الزمالك)

تعرف على ترتيب الدوري الممتاز :