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بحث: 52% من أولياء الأمور من «مدمنى التكنولوجيا»


نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 12:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 12:41 ص

كشفت شركة «كمن سانس ميديا» الأمريكية للأبحاث، فى أحدث استطلاع لها، أن 29% من المراهقين ينامون مع أجهزة المحمول الخاصة بهم بجانبهم، بينما يفعل 12% من الآباء نفس الشىء، وأن 52% من الآباء يشعرون بالقلق إزاء مقدار الوقت الذى يقضونه على أجهزتهم المحمولة، مقارنة بنحو 39% من المراهقين.
كما يشعر الآباء بأنهم مدمنون للتكنولوجيا، مقارنة بالمراهقين الذين لا يشعرون بأنهم من المدمنين، ويرغب المزيد من المراهقين فى أن ينزل آباؤهم أجهزتهم، ويشعر 39 % من المراهقين أن والديهم يقضون وقتا طويلا على أجهزتهم.
وأوضحت الشركة أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام العلاقات التى تؤثر على استخدام الجهاز، فإن 28 % من الآباء يشعرون بأن استخدام المراهقين للجهاز المحمول قد أضر بعلاقتهم.. ومع ذلك، يشعر معظم الآباء والمراهقين أن استخدام الجهاز لم يكن له أى تأثير على العلاقة.


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