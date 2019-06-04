بحث: 52% من أولياء الأمور من «مدمنى التكنولوجيا»

كشفت شركة «كمن سانس ميديا» الأمريكية للأبحاث، فى أحدث استطلاع لها، أن 29% من المراهقين ينامون مع أجهزة المحمول الخاصة بهم بجانبهم، بينما يفعل 12% من الآباء نفس الشىء، وأن 52% من الآباء يشعرون بالقلق إزاء مقدار الوقت الذى يقضونه على أجهزتهم المحمولة، مقارنة بنحو 39% من المراهقين.

كما يشعر الآباء بأنهم مدمنون للتكنولوجيا، مقارنة بالمراهقين الذين لا يشعرون بأنهم من المدمنين، ويرغب المزيد من المراهقين فى أن ينزل آباؤهم أجهزتهم، ويشعر 39 % من المراهقين أن والديهم يقضون وقتا طويلا على أجهزتهم.

وأوضحت الشركة أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام العلاقات التى تؤثر على استخدام الجهاز، فإن 28 % من الآباء يشعرون بأن استخدام المراهقين للجهاز المحمول قد أضر بعلاقتهم.. ومع ذلك، يشعر معظم الآباء والمراهقين أن استخدام الجهاز لم يكن له أى تأثير على العلاقة.