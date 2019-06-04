برلمانى كورى يطالب بإلغاء التقليد الشعبى لحساب عمر الأطفال

تختلف طريقة حساب الكوريين لأعمارهم عن الطريقة المتبعة فى باقى الدول والمجتمعات؛ حيث إنها قد تزيد من عمرك عاما أو عامين عن عمرك الحقيقى، ويعتقد الكوريون أنه بمجرد ولادة الطفل يكون قد أتم عاما، ويزداد عمر الطفل سنة جديدة مع بداية العام الذى يلى ولادته، بما يعنى أنه فى حال ولادة طفل فى نهاية شهر ديسمبر يكون عمره سنة واحدة وفى اليوم التالى يصبح عمره سنتين، وبهذا يكون أكبر بسنتين عن عمره الحقيقى.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن أحد أعضاء البرلمان الكورى الجنوبى يحاول إنهاء هذا التقليد المعمول به لقرون طويلة فى الثقافة الكورية، لأن العديد من الكوريين الجنوبيين عندما يسألون عن أعمارهم فغالبا ما يجيبون عن السؤال بالعمر المستند إلى الثقافة الكورية، وبالعمر العالمى أيضا، وهو ما يجعل السائل فى حيرة من أمره.

ويقول هوانج جوهونج، الذى تقدم مؤخرًا بمشروع قانون لاستخدام الأعمار الدولية فى الوثائق الرسمية الكورية إن «المشكلة الأكبر هى أن السن القانونية والعمر المستخدم فى الحياة اليومية مختلفان، حيث يستخدم العمر العالمى فى المحاكم والمستشفيات والمكاتب العامة، بينما يستخدم العمر الكورى فى حياة الناس اليومية، مما يتسبب فى الكثير من الارتباك والإزعاج».

وأضاف هوانج أن العديد من الكوريين يخشون من استمرار هذا النظام الذى قد يجعل كوريا الجنوبية غير متوازنة مع باقى العالم، مشيرًا إلى أنه يتمتع بدعم واسع من أعضاء البرلمان والجماهير، وأن الصين قد ألغت نظام عصرها التقليدى خلال الثورة الثقافية، بينما تبنت اليابان العمر الدولى فى أوائل القرن العشرين، كذلك بدأت كوريا الشمالية فى استخدام العمر الدولى منذ عام 1985.

وتعتبر جذور هذا النظام غير واضحة؛ فإحدى النظريات تقول إنه عند بلوغ الطفل عامًا عند الولادة، يكون ذلك بسبب إضافة الوقت الذى قضاه فى رحم أمه (9 أشهر)، واحتسابه سنة من عمره، بينما يربط آخرون هذا التقليد بنظام عددى آسيوى قديم لا يحتوى على مفهوم الصفر.

تفسيرات السنة الإضافية المضافة فى 1 يناير معقدة إلى حد ما، حيث يشير بعض الخبراء إلى نظرية تقول إن الكوريين القدماء وضعوا عام ميلادهم فى دورة التقويم الصينى التى تبلغ 60 عامًا، ولكن فى وقت لم تكن فيه تقاويم منتظمة، كانوا أميل إلى تجاهل يوم ولادتهم، وأضافوا سنة كاملة فى اليوم الأول من التقويم القمرى، لتصبح إضافة سنة فى أول يناير أمرا مألوفا، حتى بعد أن بدأ الكثير من الكوريين الجنوبيين فى استخدام التقويم الغربى.

ويعتبر نظام العمر فى كوريا الجنوبية مربكًا، لاسيما لدى الآباء الذين ولدت أطفالهم فى أواخر العام، وقالت كيم صن مى، التى ولدت ابنتها فى 30 ديسمبر من العام الماضى: «أعتقد أننى سأبدأ فى استخدام سنها الكورى عندما تكبر قليلا»، وتعتقد الأم أنه من «العبث» أن تحتفل ابنتها بعيد ميلادها الثانى بعد يومين فقط من ولادتها. وتشير كيم إلى وجود بعض المنشورات على الإنترنت توضح للناس كيفية التخطيط لولادة أطفالهم فى أوقات بعيدة عن آخر العام، وتقول إن هناك بعض الناس يقومون بالغش عن طريق انتظار تسجيل ولادة أطفالهم فى يناير.