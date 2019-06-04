الأمم المتحدة تدين إحراق محاصيل حيوية في المعارك بسوريا

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة في شمال غرب ووسط سورية قد أحرق عدة آلاف من افدنة المحاصيل والأراضي الزراعية الحيوية.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل في جنيف: "لم يكن هناك نزوح للاشخاص وازهاق للأرواح فحسب، ولكن تم ايضا الان تدمير مزارع حيوية بالنسبة للأمن الغذائي في المنطقة ،بما في ذلك محاصيل مثل الشعير والقمح والخضروات".

وفي أواخر الشهر الماضي ، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد ، بدعم من القوات الجوية الروسية ، حملة واسعة النطاق ضد المتمردين في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سورية.

وقال فيرهوسيل "إن تدمير الأراضي الزراعية والقطاع الزراعي أمر غير مقبول.. إن حرق هذه المحاصيل والأضرار التي لحقت بالأراضي وسبل المعيشة ستعطل دورات الإنتاج الغذائي الحساسة وقد تؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي في الشمال الغربي في المستقبل القريب".