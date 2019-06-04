شهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل زي الشمس، براءة عمر من اتهامه في مقتل فريدة طليقته، وظهور دلائل اتهام جديدة ضده مرة أخرى.

بعد ترافع نور عنه في المحكمة، صدر الحكم ببراءة عمر، الذي قرر اصطحاب أبنائه التوأم ويوسف الصغير معه لمنزله، وحاولت والدته إقناعه بالتخلي عن يوسف الذي اتضح أنه ليس ابنه ولكنه رفض بشدة.

حاولت نور الابتعاد عن عمر، ولكنه تمكن من استدراجها، وبدأت في مواعدته مرة أخرى، واصطحبته مع الأطفال إلى المكان الذي تحلم به دائما.

استلمت نور جهاز اللاب توب الذي كانت تركته فريدة لدى أحد المحلات المتخصصة لإصلاحه، وفي نهاية الحلقة قررت نور تصفح اللاب توب، ومشاهدة صورها وصور فريدة، حتى عثرت على تسجيل صوتي لفريدة وعمر، كشف مفاجآت جديدة حيث هددت فريدة عمر بأنها ستكشف سر مقتل أحد المرضى على يديه منذ سنوات، وأنها ستعثر على الممرضة التي شهدت على الواقعة وقد ظهرت في أحد الحلقات السابقة تطلب الأموال من عمر.

ترك مصطفى نور وقرر الخروج من حياتها، ولكنه ذهب لمواجهة جمال المحامي في السجن، وحاول معرفة منه حقيقة علاقته بفريدة التي كانت تربطه بها علاقة قوية فبعد الغلطة التي وقعت بينهما ونتج عنها يوسف الصغير، ظلا صديقين وكان يساعدها لكسب قضية حضانة أبنائها مع عمر، ورفض كشف الأسرار التي كانت بينهما ووعدها أنها في مأمن معه.