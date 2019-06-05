غرناطة يعود لدوري الإسباني

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صعد فريف غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المقبل بعد تعادله مساء اليوم الثلاثاء أمام ريال مايوركا بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ41 من دوري الدرجة الثانية.

وسجل سالفا سيفيا الهدف الأول لريال مايوركا في الدقيقة 69، وقبل نهاية المباراة عادل فيديريكو سان ايميتيريو في الدقيقة 88، ليصعد غرناطة للدوري الإسباني الموسم المقبل برفقة أوساسونا المتأهل سلفًا مستغلًا خسارة الباسيتي أمام مالاجا بنتيجة 2-1.

وبهذا التعادل، رفع غرناطة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ريال مايوركا رصيده للنقطة 68 في المركز الخامس.

يذكر أن غرناطة هبط لدوري الدرجة الثانية موسم 2016/2017 بعد أن جاء في المركز الأخير برصيد 20 نقطة برفقة أوساسونا وسبورتنج خيخون.