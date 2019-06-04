تونس تناقش التجارب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتدعيم قدرات الفتيات في مؤتمر دولي بكندا

شاركت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية -اليوم الثلاثاء- في فعاليات المنتدى الوزاري الذي يقام على هامش المؤتمر الدولي "Women Deliver 2019" المقام خلال الفترة من 3 حتى 6 يونيو الجاري بمدينة (فانكوفر) الكندية.

وقالت الوزارة التونسية - في بيان - "إن المنتدى الوزاري يمثل منبرا لحوارات تفاعلية مع قادة شبان وخبراء وفاعلين من جميع بلدان العالم في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات والصحة".

وأضافت أن المنتدى يتناول عددا من المحاور على غرار تبادل التجارب في مجال المساواة بين الجنسين وتدعيم قدرات الفتيات وتحقيق تغييرات حقيقية.

ويشهد المؤتمر الدولي حضور أكثر من 6 آلاف مشارك من وزراء وبرلمانيين وقادة سياسيين وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وعن المجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين وإعلاميين وممثلين عن القطاع الخاص من قرابة 160 بلدا للتحاور حول أهم التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في العالم.