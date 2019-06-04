الصين: مشاركة 53 دولة أفريقية في المعرض التجاري الاقتصادي الأول بمقاطعة هونان وسط البلاد

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أن 53 دولة أفريقية أكدت مشاركتها في المعرض التجاري الاقتصادي الأول للصين وإفريقيا المقرر إقامته خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وقال نائب حاكم مقاطعة هونان، خه باو شيانج - في مؤتمر صحفي - إن منظمات دولية، من بينها: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمي، سترسل ممثليها إلى المعرض، كما سيحضر ما يزيد على 1500 ضيف أجنبي ونحو 5000 ضيف محلي وأكثر من 3500 من العارضين والمشترين والزوار المتخصصين، مشيرا إلى أن المعرض سيقام في "تشانغشا" عاصمة المقاطعة.

وأضاف شيانج أنه سيتم يتم توقيع مجموعة كبيرة من المشروعات الاستثمارية والتجارية خلال المعرض الذي سيعرض آلية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول إفريقية.

يذكر أن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا وصل العام الماضي إلى 2ر204 مليار دولار، بزيادة بنسبة 20% على أساس سنوي، وتحتل الصين مرتبة أكبر شريك تجاري لإفريقيا منذ عشر سنوات.