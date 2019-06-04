إغلاق أكبر سوق لبيع لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية

تقرر إغلاق أكبر سوق لبيع لحوم الكلاب في مدينة بوسان جنوب كوريا الجنوبية الشهر المقبل، وذلك بعد سنوات من انتقاد جماعات حقوق الحيوان.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) نقلا عن مصادر في المدينة الساحلية، أن جميع البائعين للحم الكلاب في سوق جوبو للماشية - وعددهم 19 بائعا - وافقوا على إغلاق نشاطهم بحلول 11 يوليو المقبل، وفي المقابل وعد مكتب المقاطعة بمنح حوالي 1ر3 مليون وون (2700 دولار أمريكي) لكل واحد منهم شهريا حتى ديسمبر عام 2020 لمساعدتهم في بدء نشاط جديد.

وبعد الإعلان عن مشروع التخطيط الحضري لتحويل منطقة السوق إلى حديقة في أكتوبر الماضي، حاول مسؤولو المنطقة إقناع البائعين لشهور بفتح أنواع مختلفة من المشروعات التجارية في مجالات أخرى.

ورحب نشطاء حقوق الحيوان في بيان مشترك بالاتفاق مؤكدين مواصلة العمل مع أي جهة لإنهاء عادة تناول لحوم الكلاب.