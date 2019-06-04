المسلمون في أمريكا يؤدون صلاة العيد في أجواء آمنة ومبهجة

أدى المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الثلاثاء، في المساجد بمختلف الولايات في أجواء آمنة تسودها البهجة.

وشهدت المساجد في ولاية فيرجينيا، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وغيرها من المساجد، ازدحاما كبيرا من المسلمين من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والأفريقية، حيث حضروا مع ذويهم، مرتدين الملابس الوطنية المعروفة في بلادهم بألوان مبهجة في ظل درجات حرارة معتدلة.

وأكد خطبة العيد ضرورة اتباع سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الاحتفال بالعيد بتجنب المشاحنات، وصلة الأرحام، وتجنب الفتن.

وبعد أداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد، توجهت العائلات إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد، وتناول الحلوى وتقديم العيدية.

يذكر أن الجمعية الإسلامية بأمريكا الشمالية أعلنت أن اليوم الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الولايات المتحدة.

وقد تم منح اليوم إجازة للمسلمين بالولايات المتحدة من المدارس والأعمال بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، الذي ينظر إليه في المجتمع الغربي باعتباره "كريسماس المسلمين".