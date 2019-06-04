ساس الاسكندنافية للطيران تقرر وقف بيع السلع المعفاة من الجمارك على متن طائراتها

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أعلنت شركة الطيران الاسكندنافية "ساس" اليوم الثلاثاء اعتزامها وقف بيع السلع المعفاة من الجمارك على متن طائراتها بعد نهاية الصيف الحالي في محاولة لخفض الوزن الإجمالي للطائرة وبالتالي خفض استهلاكها من الوقود والعوادم المنبعثة منها.

وذكرت شركة الطيران أنها تدرس الخيارات الأخرى المتاحة حتى يظل بمقدور الركاب في المستقبل شراء السلع المعفاة من الجمارك خلال رحلاتهم.

وقال "كارل ساندلوند" المسؤول في القطاع التجاري بشركة "ساس" في بيان إن "ساس تستهدف خفض انبعاثات طائراتها بنسبة 25% على الأقل بحلول 2030. وكل خطوة في اتجاه صناعة السفر الصديقة للبيئة ستكون مهمة".

وذكرت "ساس" انها وضعت في حساباتها التغيير في أنماط تسوق الركاب وأهمية الاعتبارات البيئية بالنسبة للركاب وشركة الطيران.

في الوقت نفسه، فإن "ساس" تقوم بتحديث أسطولها الجوي لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والعمل على استخدام أنواع الوقود البديلة.

كانت "ساس" قد أعلنت مؤخرا اعتزامها التعاون مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" لتطوير طائرات كهربائية وهجين.