الكاردينال الأسترالي المدان بيل يستأنف ضد حكم إدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال

يعود الكاردينال الأسترالي جورج بيل المسجون حاليا، غدا الأربعاء، إلى المحكمة لاستئناف حكم إدانته بالاعتداء الجنسي على اثنين من الصبية الأعضاء في جوقة كاتدرائية بملبورن، في منتصف حقبة تسعينيات من القرن الماضي.

ويقضي بيل الذي كان يشغل منصب وزير اقتصاد الفاتيكان - والذي كان مستشارا مقربا للبابا فرنسيس، حكما بالسجن لمدة ستة أعوام، وهي أقصى عقوبة، بعد أن أدانته هيئة محلفين في كانون أول/ديسمبر الماضي، وبدأ تنفيذ الحكم في آذار/ مارس الماضي.

ويدفع بيل /77 عاماً/ المحتجز حالياً في الحبس الانفرادي، ببراءته.

وتقدم محاموه في فبراير الماضي بطلب للحصول على إذن للطعن في الحكم .

وسينظر في طلب بيل للحصول على إذن بالاستئناف والطعن نفسه، في نفس الوقت اعتبارا من يوم غد الأربعاء أمام ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في ملبورن. وسوف تستمر الجلسة لمدة يومين.