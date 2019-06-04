أنقرة تبلغ فصائل معارضة رفض موسكو وقف قصف إدلب

جددت مصادر تركية التأكيد على أن أنقرة ستواصل مباحثاتها مع الجانب الروسي بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لافتة إلى أن روسيا لا تزال ترفض وقف القصف.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن المصادر القول إن الاتصالات بين أنقرة وموسكو لم تتوقف، وإن أنقرة تؤكد ضرورة الالتزام بما تم التوصل إليه بشأن إدلب في مباحثات آستانة، وكذلك اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا.

في الوقت ذاته، كشفت تقارير صحفية عن لقاء بين ضباط أتراك وعدد من قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة، ليل الأحد، تم خلاله إطلاع قادة الفصائل على نتائج الاتصالات الجارية مع روسيا، وتم إبلاغهم أن روسيا رفضت طلب تركيا بوقف القصف على محافظة إدلب.

وبحسب التقارير، أكد الضباط الأتراك أن الاتصالات مع روسيا مستمرة وأن موسكو تؤكد أن القصف سيستمر على إدلب بهدف وقف الهجمات على قاعدة حميميم ولن يتوقف حتى ضمان حماية الجنود الروس.

وأشارت مصادر إلى أن الضباط الأتراك تعهدوا باستمرار تزويد المسلحين بالذخيرة والأسلحة. لكن مصادر نفت أن تكون تركيا زودت فصائل المعارضة بمضادات للطائرات.