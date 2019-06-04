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العراق: مقتل شخصين اثنين وإصابة أخر في انفجار لغم بمحافظة الأنبار

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 11:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 11:13 م

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار أن اثنين من المزارعين قتلا وأصيب آخر في انفجار لغم غرب مدينة حديثة.

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة - إن لغما من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر اليوم الثلاثاء، في ثلاثة مزارعين خلال قيامهم بجني محصول الحنطة في قرية المدهم 100كم غرب مدينة حديثة غرب الرمادي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار أدى إلى مقتل اثنين من المزارعين وإصابة آخر بجروح، مشيرًا إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي.

وأفادت وزارة الدفاع العراقية بأن طيران التحالف الدولي وجه ضربتين جويتين ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابي أسفرتا عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم كانوا داخل أحد الأنفاق في محافظة الأنبار.

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