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مقتل 4 وتوقيف مشتبه به في إطلاق نار بفندق في أستراليا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 2:30 م

أعلنت الشرطة الأسترالية، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار في فندق في مدينة داروين الأسترالية.

وأفادت شرطة الإقليم الشمالي بأنه تم توقيف شخص ونقله إلى مركز احتجاز.

وذكرت الشرطة أنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بالإرهاب.


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