مقتل 4 وتوقيف مشتبه به في إطلاق نار بفندق في أستراليا

الأكثر قراءة
آس: «عمالقة أوروبا» تفتح المزاد على ضم صلاح
5 دول عربية تعلن أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر
6 دول استطلعت هلال شهر شوال.. ومالي تحتفل بعيد الفطر اليوم
أزمة جديدة.. صحيفة إسبانية تفضح الكاف بسبب حقوق مصر من بث كأس الأمم
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
جيدة جدًامقبولةسيئة
النتـائـج
تصويت
أعلنت الشرطة الأسترالية، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار في فندق في مدينة داروين الأسترالية.
وأفادت شرطة الإقليم الشمالي بأنه تم توقيف شخص ونقله إلى مركز احتجاز.
وذكرت الشرطة أنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بالإرهاب.