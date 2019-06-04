بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل اللبناني "بروفا"، المُذاع عبر فضائية TEN، بمحاولات ليال (ماجي بو غصن) في إقناع ماجد (أحمد فهمي) بتأجيل سفره، بينما قدم إليها هدية عبارة عن حذاء، ولكنها أرادت مقاساً أكبر يناسبها، فطلبت منه أن يستبدله؛ لتضمن بقائه فترة أطول معها، ثم قدمت أغنية باللغة الفرنسية على مسرح الملهي الذي تعمل به، وفوجئ ماجد بأدائها وانبهر الجميع بصوتها العذب.

حاولت والدة الطالبة "أميرة" معرفة سر حديث صديقها وجارها "أنيس" عن سلوكياتها ومشاكلها أثناء فضها للتشابك الذي حدث بينه وبين عائلته، ورفضت "أميرة" اتهاماته وطلبت من والدتها أن تثق بها، بينما قام "جميل" بضربها بعدما أرسلت له فيديو أثناء اعترافه لها بتجارة المخدرات؛ لتهدده به.

هاجمت المديرة "ليلى" مدرستها سحر (نهلة داوود) بعد علمها بفصل "أنيس" من المدرسة، ثم اقتنعت بقرار فصله بعد معرفتها بتعرض ابنها "يوسف" للموت على يده، بينما اتخذت "ليلى" قراراً بتأجيل موعد مسرحية المدرسة.

تعرض الطالب "أنيس" إلى حادث سير، بعد خروجه من المنزل هارباً وسط صراخ والدته "حنان"؛ لمعرفة حقيقة العلاقة بينه وبين "زينة"، التي جاءت إلى منزله بحجة الإطمئنان على وضعه بعد فصله من المدرسة، بينما لجأت إليه لطلب المساعدة بعد تعرضها للتهديد من أصحاب الفيديو الخاص بهم.

انتهت أحداث الحلقة بتطور الأحداث داخل المدرسة، وبدأ بروفات المسرحية، وخضوع "أنيس" للعلاج الطبيعي بعد الحادث، ومحاولة "إيلين" في إنقاص وزنها، واستمرار تعرض "زينة" و"أميرة" للتهديد، بينما مازالت ليال في إنتظار عودة ماجد إليها من جديد.