ترامب يتعهد لماي بالتوصل لاتفاق تجاري «جوهري للغاية» بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء واشنطن ولندن باستغلال الفرصة للتوصل لاتفاق تجاري "جوهري للغاية" بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تنظيم احتجاجات ضده في ثاني أيام زيارته لبريطانيا.

وقال ترامب خلال ترؤسه لمائدة مستديرة حول الأعمال التجارية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن كل من الدولتين تعد بالفعل أكبر شريك تجاري للآخرى.

وأضاف: "هذه فرصة، أعتقد فرصة عظيمة من أجل تعزيز هذا، خاصة في ضوء ما يحدث، أن نعمل على تعظيم ذلك، وجعله علاقة تجارية أكبر كثيرا"، موضحا: "لذلك سوف نعمل على ذلك اليوم، وغدا، وربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن أعتقد أننا سوف يكون لدينا اتفاق تجاري كبير للغاية".

وهنأ ترامب ماي على قيامها "بعمل رائع" قائلا إنه "كان شرفا له أن يعمل معها".

وكانت ماي قد أخفقت في إقناع النواب البريطانيين بدعم اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل. ومن المقرر أن تستقيل ماي من زعامة حزب المحافظين الجمعة المقبلة.

وأكمل ترامب" لا أعلم بالتحديد ما هو توقيت "ترك منصبك" ولكن عليك بالبقاء حتى نبرم هذا الاتفاق".

قالت ماي إن الدولتين تحظيان "بشراكة عظيمة، يمكننا أن نعززها"، مضيفة: "يمكن للدولتين فعل ذلك عبر اتفاق تجارة حرة ثنائي، مع تعاون اقتصادي أوسع نطاقا والاستمرار في العمل معا على صعيد تعزيز وتشكيل الاقتصاد الدولي والتأثير عليه وقواعده ومؤسساته".

وكان ترامب قد وصل إلى مقر الحكومة البريطانية في ثاني أيام زيارته لبريطانيا التي تستغرق ثلاثة أيام، وذلك لإجراء مباحثات مع ماي بعد منتدى الأعمال.