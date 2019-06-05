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حرص محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية على متابعة اللمسات الأخيرة على أعمال تطوير استاد القاهرة.

وزار فضل اليوم الثلاثاء الاستاد برفقة مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة ، أحمد عبد الله رئيس لجنة ملاعب التدريبات والمباريات، حسام الزناتي وأحمد عز الدين مساعدي مدير البطولة.

وتفقد فضل الأعمال في الاستاد للاطمئنان على جاهزيته قبل تسليمه رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل ثمانية أيام من انطلاق البطولة وفقا للوائح الكاف.

وظهرت المنشآت في حالة ممتازة وباتت تفاصيل بسيطة تفصل استاد القاهرة عن الصورة النهائية الموضوعة من جانب اللجنة المنظمة في خطة تطوير ملاعب مصر لاستقبال كأس الأمم.

واجتمع فضل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر هيئة الاستاد بعد تفقد التطورات لوضع الخطوط الأخيرة على صورة استاد القاهرة الدولي لاستقبال الجماهير بعد أيام معدودة في يوم افتتاح البطولة.