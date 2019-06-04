رئيس «شعبة الملابس»: حركة البيع والشراء زادت خلال الأسبوع الأخير من رمضان

تجار: ارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى 15%.. و«الفستان البناتى» يبدأ من 300 جنيه وتتراوح أسعار «الأطقم الأولادى» بين 250 و500 جنيه

قال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة يحيى زنانيرى، إن إقبال المواطنين على شراء الملابس زاد نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

وأوضح زنانيرى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المواطنين فى بداية رمضان يتوجهون لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، ثم يرتفع الطلب على الملابس خلال آخر 10 أيام فى الشهر استعدادا للعيد، حيث توجه الأسر فوائضها المالية نحو شراء الملابس.

وأشار الزنانيرى إلى أن اليومين الماضيين، شهدا اقبالا كبيرا من المواطنين على الملابس المستعملة بوكالة البلح، موضحا أن الأكازيون الصيفى سيبدأ فى النصف الثانى من أغسطس المقبل.

ورصدت «الشروق» خلال جولة بشوارع منطقة وسط البلد ووكالة البلح، إقبال المواطنين على شراء الملابس الجاهزة قبيل حلول عيد الفطر، وسط تأكيدات بعض التجار بارتفاع طفيف فى الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%.

وقال محمد حمدى، صاحب أحد محلات بيع الملابس، بمنطقة وسط البلد، إن ارتفاع الأسعار هذا العام يأتى نتيجة رفع الأسعار من المصانع، مشيرا إلى أن بعض التجار يتجهون لعمل تخفيضات على بعض القطع لإحداث حالة أكبر من الرواج وزيادة نسبة الإقبال على الشراء.

وأضاف حمدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الأسعار خلال الموسم الحالى تعد فى مستوى الطبقة المتوسطة، حيث أن سعر القميص الرجالى يبدأ من 250، بينما يبدأ سعر البنطلون الجينز من 260 جنيه للقطعة الواحدة، بينما تتراوح أسعار البلوزات الحريمى ما بين 200 إلى 500 جنيه، مبديا رضاه عن نسبة الإقبال على الشراء التى تخطت نسبة 60% هذا الموسم.

وأوضحت سميرة السيد، بائعة بأحد محلات بيع ملابس الأطفال، بمنطقة وسط البلد، أن الإقبال فى الفترة التى تسبق الأعياد يكون بشكل أكبر على شراء ملابس الأطفال، بسبب رغبة الأهالى فى إدخال السعادة على أبنائهم، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت هذا العام وسط نسبة إقبال مطمئنة على الشراء، حيث يبدأ سعر الفستان البناتى من 300 جنيه ليصل إلى 600 جنيه، بينما تتراوح أسعار الأطقم الأولادى بين 250 جنيها و500 جنيه.

وأكد حسن أبو زيد، تاجر ملابس بوكالة البلح، أن الأسعار فى الوكالة تناسب جميع الفئات، لافتا إلى أن الإنتعاشة فى الأسواق والإقبال خلال فترة العيد يحقق مكاسب للتجار تعوضهم عن الخسارة وحالة الركود التى أصبحت تصيب حركة البيع والشراء طوال العام.

وتابع أبو زيد، لـ«الشروق»، أن التجار يشترون البالة من المصانع المحلية بسعر 9 آلاف جنيه للطن الواحد، بينما يتراوح سعر البالة المستوردة من الخارج بين 12 و15 ألف جنيه للطن، حيث تباع لاحقا بالقطعة، ويترواح سعر التيشرت الأطفالى بين 5 جنيهات و35 جنيها، والبنطلون من 35 جنيها إلى 55 جنيها، ويتراوح سعر بلوزات البنات ما بين 30 جنيها و60 جنيها للقطعة.