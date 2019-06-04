الرئيس الأفغاني يؤكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني، ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتتسم بالشفافية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية -اليوم الثلاثاء- عن غاني قوله - خلال خطبة عيد الفطر المبارك - إنه يقدر "شجاعة" القوات الأفغانية والجهود التي تبذلها على الجبهات لضمان سلامة المواطنين، ودعا جميع المرشحين للرئاسة إلى الجلوس معه والتحدث عن "المبادئ الأخلاقية" للانتخابات والتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، كما دعا قوات الدفاع والأمن الأفغانية وكذلك موظفي الخدمة المدنية إلى البقاء محايدين في الانتخابات المقبلة.

على صعيد آخر، قال غاني إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في السعودية هذا الأسبوع كان مثمرا، وأوضح أنه سيلتقي به مجددا في إسلام آباد يوم 27 يونيو الجاري.

وخلال الخطبة، أعلن غاني الإفراج عن 887 سجينا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.