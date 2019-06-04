عودة: لجنة المسابقات سبب هبوط بتروجت

أعرب محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت عن رضاه التام بلاعبيه بعد التعادل السلبي مساء الأثنين أمام المقاولون العرب وهبوطه رسميًا لدوري الدرجة الأولى.

وتعادل بتروجت سلبيًا أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

وأكد عودة في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة/ أن الجهاز الفني بالكامل عمل بإخلاص منذ تولي الإدارة الفنية للفريق البترولي خلفًا لمؤمن سليمان المدير السابق، ونجحوا في جمع نقاط عديدة ولكن لا يمكن الوقوف أمام إرادة الله.

وقال عودة :" مجلس الإدارة لم يقصر، الفريق كان في المركز الأخيرة، ولكن في آخر 3 مباريات الحظ لم يحالفنا، وأهدرنا فرص سهلة أمام طلائع الجيش وسموحة والمقاولون".

وأضاف:" كرة القدم ظلمتنا، ولجنة المسابقات ظلمتنا كثيرا بوضع 4 مباريات في 13 يومًا ولا يوجد فريق مظلوم مثلنا هذا الموسم".

وأكمل : "منذ أسبوعين عقدنا اجتماعًا مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مع الأندية المتضررة، وطلبنا العدل قبل يوم 28 مايو، بأن يقام لقاء الأهلي والمقاولون في موعده، والمطلب الثاني إقامة كل المباريات في آن واحد فرد شوبير هذا حقك ولكن اتخذوا قرارات دون علمه ".

وأتم:" لقد أفسدوا جدول الدوري، في آخر 10 أيام هناك أندية تساهلت مع فرق أخرى، بتروجت هبط بفعل فاعل، إذا أقيمت مباريات الجولة 34 في موعدها لما حدث ما حدث".