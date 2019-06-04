انطلقت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "لآخر نفس"، بشعور "سليم" بالحيرة، بعدما اقترب من "سلمى" خلال الفترة الماضية ليتم تكليفه بقتلها من قبل الإتحاد، وتلقى مكالمة من "باسم" يخبره بأنه تم تكليف شخص آخر لقتلها.

وذهب لمنزل "سلمى" لإنقاذها من الموت، ويلتقي بالمكلفين بقتل "سلمى" ويتم قتله، وتحاول الهروب لتجد شخص آخر في انتظارها ويظهر "أدهم" من خلفه ويقتله.

وعلمت أجهزة الأمن الشفرة السرية التي تستخدمها الجماعات الجهادية في التواصل مع بعضها البعض عن طريق أحد الألعاب الإلكترونية "PUPG"، حسب اعترافات "ياسر".

وتم إحباط محاولة تهريب مخدر "الإستروكس" من قبل قوات حرس الحدود، وعندما علمت "سلمى" بالخبر تذكرت ما قرأته في الرواية وأبلغت "أدهم" بأنه يوجد طعم للداخلية لمحاولة الترتيب لحدث أكبر، والبحث عن احباطه.

وتوصل "أدهم" و"سلمى" لمعرفة علاقة "سليم" بجميع اعضاء الإتحاد، وتلقى "أدهم" مكالمة من أحد رجال الشرطة يخبره بالعثور على "ماجدة" صديقة "سلمى" داخل عزبة "سليم"، التي أشيع قتلها في الحلقات الماضية، وتخبرهم أنه تم خطفها، وتم وضع جثة مكانها.

وتمكنت "سلمى" من معرفة الحدث الأكبر الذي يتم إستهدافه وهو وفد دبلوماسي، وتوصل "أدهم" أن الإستهداف عن طريق صاروخ وليس قنبلة، وتلقت "سلمى" مكالمة بصوت "حازم" يبلغها بالتواجد في أحد الاماكن، وتفاجأت بوجود "باسم محسن" وأن المكالمة كانت بهدف الخدعة، ويخبرها أن "الهاردات" لا يوجد شئ بداخلها.

وانتهت أحداث الحلقة بوصول الشرطة لمكان اطلاق الصاروخ، ومحاولة لإيقافه، بينما تطلب "سلمى" من "باسم" معرفة قاتل زوجها "حازم".