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الكرملين: مجموعة العمل الأمريكية- التركية بشأن صفقة «إس-400» ليست من شأننا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 1:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 1:21 م

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، التعليق على اعتزام الولايات المتحدة وتركيا تشكيل مجموعة عمل لتسوية الخلافات بين الجانبين بشأن شراء أنقرة أنظمة الصواريخ الدفاعية "إس-400" من موسكو.. قائلا إن بلاده لا شأن لها بهذا الأمر.

وقال بيسكوف -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "ليس من الواجب على تركيا إشعار روسيا بشأن تشكيل مجموعة عمل مع الولايات المتحدة، هذا ليس من شأننا".

وتابع: "شأننا وشأن الشركاء الأتراك هو إتمام صفقة إس-400، والتي هي جارية في الوقت الحالي"، مضيفا أن أنقرة بإمكانها مناقشة خططها "مع أي طرف ثالث".

وتسعى الولايات المتحدة بدأب لتقويض صفقة "إس-400" بين روسيا وتركيا التي تشاركها عضوية حلف الناتو، مهددة برفض إعطاء أنقرة طائرات أمريكية من طراز "إف-35" حال إتمام صفقتها مع روسيا.

ويعد نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي "إس-400 تريامف" أحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات والصواريخ في روسيا. ودخل النظام الخدمة لأول مرة في 2007.

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