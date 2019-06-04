الكرملين: مجموعة العمل الأمريكية- التركية بشأن صفقة «إس-400» ليست من شأننا

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، التعليق على اعتزام الولايات المتحدة وتركيا تشكيل مجموعة عمل لتسوية الخلافات بين الجانبين بشأن شراء أنقرة أنظمة الصواريخ الدفاعية "إس-400" من موسكو.. قائلا إن بلاده لا شأن لها بهذا الأمر.

وقال بيسكوف -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "ليس من الواجب على تركيا إشعار روسيا بشأن تشكيل مجموعة عمل مع الولايات المتحدة، هذا ليس من شأننا".

وتابع: "شأننا وشأن الشركاء الأتراك هو إتمام صفقة إس-400، والتي هي جارية في الوقت الحالي"، مضيفا أن أنقرة بإمكانها مناقشة خططها "مع أي طرف ثالث".

وتسعى الولايات المتحدة بدأب لتقويض صفقة "إس-400" بين روسيا وتركيا التي تشاركها عضوية حلف الناتو، مهددة برفض إعطاء أنقرة طائرات أمريكية من طراز "إف-35" حال إتمام صفقتها مع روسيا.

ويعد نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي "إس-400 تريامف" أحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات والصواريخ في روسيا. ودخل النظام الخدمة لأول مرة في 2007.