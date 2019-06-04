الثلاثاء 4 يونيو 2019 5:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

«مواصلات مصر»: ‎50 % تخفيضًا على أسعار التذاكر خلال إجازة عيد الفطر

أحمد عواد
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 4:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 4:49 م

أعلنت شركة "مواصلات مصر"، الرائدة في مجال النقل العام الحضري المستدام، عن تخفيضات 50% على مركباتها بنوعيها "الأوتوبيس الكبير والميني باص"، خلال إجازة عيد الفطر المبارك الذي بدأت اليوم وتنتهي الخميس لتتراوح أسعار التذاكر بين 3-6 جنيهات.

‎أكد المهندس أحمد الليثي، مدير العمليات بشركة مواصلات مصر: "أن العروض الترويجية الجديدة التي تطلقها الشركة اليوم هي عيدية مواصلات مصر لعملائها الجدد والحاليين من خلال شبكة خطوطها التي تجوب القاهرة والجيزة".

وأشار أن التخفيضات تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم على الاستمتاع بعيد الفطر بوسائل نقل أكثر راحة وأمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك