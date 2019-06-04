«مواصلات مصر»: ‎50 % تخفيضًا على أسعار التذاكر خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت شركة "مواصلات مصر"، الرائدة في مجال النقل العام الحضري المستدام، عن تخفيضات 50% على مركباتها بنوعيها "الأوتوبيس الكبير والميني باص"، خلال إجازة عيد الفطر المبارك الذي بدأت اليوم وتنتهي الخميس لتتراوح أسعار التذاكر بين 3-6 جنيهات.

‎أكد المهندس أحمد الليثي، مدير العمليات بشركة مواصلات مصر: "أن العروض الترويجية الجديدة التي تطلقها الشركة اليوم هي عيدية مواصلات مصر لعملائها الجدد والحاليين من خلال شبكة خطوطها التي تجوب القاهرة والجيزة".

وأشار أن التخفيضات تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم على الاستمتاع بعيد الفطر بوسائل نقل أكثر راحة وأمان.