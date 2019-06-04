سترلينج يتطلع إلى التتويج مع المنتخب الإنجليزي عبر دوري أمم أوروبا

أبدى رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أمله في اعتلاء منصة التتويج بقميص المنتخب الإنجليزي، وذلك عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الهولندي مساء الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم، والذي يفتتح غدًا الأربعاء بلقاء المنتخب البرتغالي نظيره السويسري، وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتوج سترلينج خلال الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي بثلاثية محلية غير مسبوقة في كرة القدم الإنجليزية، والآن يتطلع إلى التتويج مع منتخب بلاده.

وقال سترلينج في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على الإنترنت، قبل انطلاق نهائيات النسخة الأولى من دوري الأمم غدًا الأربعاء في البرتغال "النهائيات؟ إنه أمر هائل. الشيء الذي أتمنى تحقيقه مع المنتخب الإنجليزي وبقميصه: التتويج بلقب."

وأضاف "لدينا فرصة هائلة هنا، ولكننا في نفس الوقت ندرك صعوبة الأمر."