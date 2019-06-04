استمرار انقطاع خدمة الإنترنت لليوم الثاني على التوالي في السودان

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استمر انقُطاع خدمة الانترت في السودان لليوم الثاني على التوالي وذلك عقب قمع دموي للاحتجاجات، فجر أمس الاثنين،حسبما ذكر موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني اليوم الثلاثاء.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، أعضاء اتحاد التكنولوجيا والاتصالات في السودان بعدم الرضوخ لأوامر المجلس العسكري الانتقالي.

وقال التجمع في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في حال انقطاع خدمات الانترنت وشبكات الاتصال بالسودان ندعو جميع الثائرات والثوار الشرفاء إلى مواصلة العمل الثوري وفق ما صدر مسبقاً من موجهات، ويشمل التظاهر، تسيير المواكب، تتريس وقطع الطرقات وشل الحركة بصورة عامة في العاصمة وكل مدن وقرى السودان".

يشار إلى أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال فض اعتصام امام مقر الجيش في الخرطوم صباح امس ،بحسب لجنة اطباء السودان المركزية.