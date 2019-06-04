الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة طرابلس اللبنانية

أدان السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في طرابلس بلبنان، واستهدف مراكز تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، وأدى إلى استشهاد عناصر من الجيش وقوى الأمن وسقوط عدد من الجرحى، معرباً عن خالص المواساة والتعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع لبنان في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط شدد في هذا الصدد على أهمية تكاتف كل أبناء الشعب اللبناني للتصدي لأي مساعي تستهدف النيل من أمن واستقرار لبنان وتكدير السلم الأهلي.