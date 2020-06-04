ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية يسعون لإصدار أمر اعتقال بحق وريث سامسونج

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ذكرت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن ممثلي الادعاء يسعون لإصدار أمر اعتقال بحق وريث مجموعة سامسونج، لي جاي يون، في إطار التحقيق بشأن عملية اندماج مثيرة للجدل، تمت قبل خمسة أعوام بين وحدتين في المجموعة.

وقال مكتب الادعاء في سول إنه يسعى لإصدار أمر اعتقال بحق (لي) واثنين من المديرين التنفيذيين السابقين، وهما تشوي جي سونج، وكيم جونج جونج.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام أحد المحاكم غدا الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأنهم يشتبه في تورط الثلاثة في خطة لتمهيد الطريق أمام (لي) لخلافة لوالده المريض، من خلال تضخيم قيمة "تشيل إنداستريز" وخفض قيمة "سامسونج سي آند تي" قبل أن تحدث عملية الاندماج بينهما في عام 2015.

وقد كان (لي) أكبر مساهم في شركة "تشيل إنداستريز"، بحصة نسبتها 2ر23 بالمئة.