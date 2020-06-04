 مدير مستشفى العزل بشرم الشيخ: نسبة عدوى كورونا من مصاب حال ارتداء الكمامة من 0.5لـ1% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير مستشفى العزل بشرم الشيخ: نسبة عدوى كورونا من مصاب حال ارتداء الكمامة من 0.5لـ1%

أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 2:43 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 2:43 ص

قال الدكتور باسم سعد، مدير مستشفى العزل بشرم الشيخ، إنه من الضروري أن يرتدي المواطنون جميعهم الكمامة، حتى إذا كان لا يعاني من أي أعراض، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من الجاني» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن نسبة عدوى كورونا من شخص مصاب حال ارتداء الطرفين للكمامة من 5. لـ 1%، ذاكرًا أن نسبة انتقال العدوى حال عدم ارتداء الكمامة تبلغ 90%.

وأشار مدير مستشفى العزل بشرم الشيخ إلى أنه يجب ارتداء الكمامة للمصاب والمحيطين به حال تطبيق العزل المنزلي، مع اتباع باقي الإجراءات الاحترازية.


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