أفغانستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 18054 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 180 ألفا و54 حالة، وذلك بعد تسجيل 787 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الخميس، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 1585 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 300 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.