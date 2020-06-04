ميجان ماركل تتحدث عن وفاة جورج فلويد

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تحدثت ميجان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري، عن وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد الذي لقى حتفه على يد الشرطة وذلك في رسالة بمناسبة حفل تخرج طلاب للمرحلة الثانوية في لوس أنجليس.

وقالت لطلاب مدرسة ايماكيوليت هارت الثانوية في رسالة مسجلة: "مثلما شاهدنا جميعا الأسبوع الماضي، إن ما يحدث في بلادنا وفي ولايتنا وفي مسقط رأسنا لوس أنجليس مدمر قطعا".

وأضافت ميجان قائلة إنها "أدركت أن الشيء الخطأ الوحيد الذي يمكن قوله هو عدم قول أي شيء على الإطلاق".

وقالت: "لأن حياة جورج فلويد مهمة وحياة بريونا تايلور مهمة وحياة فيلاندو كاستايل مهمة وحياة تامير رايس مهمة"، مشيرة إلى أمريكيين آخرين من أصل أفريقي توفوا خلال عمليات الشرطة.

وأضافت ميجان /38 عاما/ للطلاب أنها "أسفة على أنه يجب عليهم أن ينشأوا في عالم مازالت (العنصرية) موجودة فيه".

كانت ميجان من طلبة مدرسة ايماكيوليت هارت الإعدادية خلال أعمال شغب 1992 التي شهدتها لوس أنجليس التي كانت "أيضا نتيجة لفعل عنصري أحمق".

وقالت ميجان إنها تذكرت "كيف اتحد الشعب" في 1992.

وأضافت: "نحن نرى هذا الآن.. نحن نرى الشعب متضامنا. ونحن نرى المجتمعات متحدة".

ووصفت ميجان نفسها بأنها "امرأة قوية واثقة مختلطة العرق". وكتبت عن العنصرية التي تعرضت لها هي ووالدتها الأمريكية ذات الأصول الأفريقية دوريا راجلاند.

ونقلت ميجان وهاري 35 عاما مؤخرا مقر أقامتهما الرئيسي إلى لوس أنجليس بعدما أعلنا عن خططهما في يناير لـ"التخلي عن " مهامهما الملكية البريطانية.