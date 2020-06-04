شعراوي لقيادات المحليات الجديدة: «كلنا في خدمة المواطن»

وزير التنمية المحلية: الاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات على أراض وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس (كورونا) المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وطالب شعراوي -في بيان اليوم الخميس- كل القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكدا أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها يعد معيارا رئيسيا في تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم وبذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

وأكد أن الوزارة تطبق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أن الوزارة عكفت على دراسة الحركة منذ أسابيع وإجراء تقييم ومتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة في المحافظات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة إليها يوم السبت المقبل 6 يونيو الجاري لتولي مهام عملهم.